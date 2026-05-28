Fabrizio Moro ha annunciato che sarà l’unico artista presente a un evento a Tor Vergata. Tuttavia, Antonello Venditti ha dichiarato di essere stato invitato dal cantautore. La presenza di Venditti resta incerta. Moro ha anche annunciato un concerto con Achille Lauro all’Olimpico il 10 giugno e un altro con Nicolò. La partecipazione di Venditti all’evento a Tor Vergata non è ancora confermata.

“Sarò da Achille Lauro in concerto all’Olimpico (il 10 giugno, ndr). Poi ho un altro appuntamento con Nicolò (Ultimo, ndr)”. E il riferimento è all’evento del “raduno degli Ultimo” a Tar Vergata il 4 luglio. Parola di Antonello Venditti a “Domenica In”. Ma c’è qualcosa che non torna. Ultimo, infatti, con un lungo post ha svelato l’unico artista che sarà presente al raduno degli Ultimi a Roma: Fabrizio Moor. “Caro Fabri, era da tempo che non ci vedevamo. Mi sono svegliato e mi sono chiesto chi è che può essere vicino a me in un giorno così unico della mia vita come quello del 4 luglio. – ha scritto il cantautore – Ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l’unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ultimo: “Fabrizio Moro sarà l’unico artista ad esserci a Tor Vergata”. Ma Antonello Venditti aveva detto che era stato invitato dal cantautore. È giallo sulla presenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'eternità - Fabrizio Moro (Radio Italia Live 19/12/2025)

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Moro sarà l’unico ospite di Ultimo a Tor Vergata, ma resta l’incognita sulle parole di VendittiIl 4 luglio, durante il concerto a Tor Vergata, Fabrizio Moro sarà l’unico ospite di Ultimo.

Ultimo annuncia a sorpresa il primo ospite al maxi concerto di Tor Vergata: Fabrizio MoroUltimo ha annunciato che Fabrizio Moro sarà il primo ospite del suo concerto a Tor Vergata, un evento dedicato a Moro, che nel 2017 aveva aperto il...

Temi più discussi: La lettera di Ultimo a Fabrizio Moro prima del successo: Per favore, contattami...; Ultimo, 'Fabrizio Moro suonerà a Tor Vergata il 4 luglio prima che io salga sul palco'; Ultimo: Fabrizio Moro si esibirà prima di me; Ultimo, l'annuncio per il 4 luglio: Fabrizio Moro aprirà il concerto di Tor Vergata.

Fabrizio Moro sarà l’unico ospite del super concerto di Ultimo a Roma (4 luglio) scopri tutto #ultimo #fabriziomoro x.com

Non cerco raccomandazioni, per favore scrivimi: Fabrizio Moro pubblica la lettera che Ultimo gli scrisse 13 anni faCi sono cerchi che si chiudono e possono essere raccontati con romanticismo. Lo stesso che si trova nelle canzoni di Fabrizio Moro e Ultimo. La carriera dei due cantautori romani, nati nello stesso ... ilmessaggero.it

Ultimo, Fabrizio Moro suonerà a Tor Vergata il 4 luglio prima che io salga sul palcoSono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero ... ansa.it