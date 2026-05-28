Il 4 luglio, durante il concerto a Tor Vergata, Fabrizio Moro sarà l’unico ospite di Ultimo. Tuttavia, non è confermato se Antonello Venditti parteciperà, dopo aver lasciato intendere di poter essere presente. La serata celebra i dieci anni di carriera di Ultimo e si svolge sul palco de La favola per sempre, con 250.000 biglietti venduti. La presenza di Venditti resta incerta, mentre Moro è confermato come unico ospite.

Qualche giorno fa, ospite a Domenica In, Antonello Venditti si è lasciato scappare che il 4 luglio potrebbe essere ospite di Ultimo a Tor Vergata, sul palco de La favola per sempre, il concerto da 250000 biglietti venduti con il quale il cantautore romano festeggerà i suoi dieci anni di carriera. Lo stesso Niccolò Moriconi, però, ha in qualche modo “smentito” le dichiarazioni del collega, annunciando che Fabrizio Moro sarà l’unica guest star sul palco del suo live dei record. «Ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio», ha scritto. «Sarà l’unico artista ad esserci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Moro sarà l’unico ospite di Ultimo a Tor Vergata, ma resta l’incognita sulle parole di Venditti

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