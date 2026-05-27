Ultimo ha annunciato che Fabrizio Moro sarà il primo ospite del suo concerto a Tor Vergata, un evento dedicato a Moro, che nel 2017 aveva aperto il suo spettacolo a un artista emergente.

Il primo ospite per il suo maxi concerto, un omaggio a Fabrizio Moro, che nel 2017 aveva fatto aprire il suo concerto proprio ad uno sconosciuto Ultimo Cresce l’attesa per il concerto più atteso dell’anno,il maxi live di Ultimo alla Vela di Calatrava a Tor Vergata. La data sarà il prossimo4 luglio,un concerto che è già storia: ha registratoil più alto numero di biglietti venduti della storia,un record prima detenuto da Vasco Rossi con il suo Modena Park. 30 anni e tanti sogni nel cassetto, questo il mix perfetto che ha portato Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, sulle vette del successo. I preparativi sono iniziati da giorni con spoiler e nuove canzoni, ma oggil’annuncio più grande, un ospite, al momento l’unico certo, per il concerto più importante della sua carriera:Fabrizio Moro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ultimo annuncia a sorpresa il primo ospite al maxi concerto di Tor Vergata: Fabrizio Moro

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