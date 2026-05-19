Ultimissime Juve LIVE | gelo tra Spalletti e Comolli multati Locatelli e Vlahovic

Nelle ultime ore la Juventus ha visto alcuni sviluppi: tra le notizie più rilevanti, il tecnico e il dirigente sono stati coinvolti in uno scontro pubblico, mentre due giocatori sono stati multati per comportamenti non conformi alle regole del club. La giornata ha portato anche aggiornamenti sui provvedimenti disciplinari e sulle comunicazioni ufficiali della società, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in attesa di ulteriori dettagli. La situazione si evolve nel corso di questa giornata, con notizie che vengono aggiornate in tempo reale.

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Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 maggio 2026. Difesa Juve a rischio rivoluzione: non solo Bremer, in estate potrebbe partire chiunque. Ore 14:30 – Difesa Juve a rischio rivoluzione: non solo Bremer, in estate possono partire quasi tutti. Moltissimi giocatori in discussione Giudice Sportivo: ratificata la squalifica di Bremer nel derby. Fuori anche un giocatore del Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: gelo tra Spalletti e Comolli, multati Locatelli e Vlahovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SIAMO VICINI, LA JUVENTUS LO HA BLOCCATO | MCKENNIE PUÒ RINNOVARE, INCONTRO A BREVE Sullo stesso argomento Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic vede il rientro, battibecco tra Spalletti e NdickaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Ultimissime Juve LIVE: Spalletti tra Champions e rinnovo. Le ultime su Thuram e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Kayode gela la Juve: Ovviamente queste attenzioni fanno sempre piacere ma sto pensando solo al BrentfordKayode gela la Juve: Ovviamente queste attenzioni fanno sempre piacere ma penso solo al Brentford. Le dichiarazioni dell’obiettivo bianconero Michael Kayode, passato dalla Fiorentina al Brentord un ... msn.com