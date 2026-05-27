Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic avvistato a Londra l’Inter pensa a Bremer

Vlahovic è stato avvistato a Londra, mentre l’Inter sta valutando un possibile interesse per Bremer. La Juventus resta concentrata sulle proprie operazioni di mercato, senza conferme ufficiali su eventuali trattative in corso. Le notizie aggiornate indicano movimenti e incontri tra agenti e club, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. La giornata si chiude con queste indiscrezioni, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Vlahovic avvistato a Londra: suggestione Chelsea. La Juve ripensa ad Icardi?. Ore 14:20 – Vlahovic avvistato a Londra: suggestione Chelsea. La Juve ripensa ad Icardi? Segnali negativi sul rinnovo del serbo L’Inter si muove concretamente per Bremer: Premier timida. La Juve spera nel Mondiale per alzare il prezzo. Ore 12.30 – L’Inter si muove concretamente per Bremer: Premier timida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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