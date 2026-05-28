Ultimissime Inter LIVE | spunta il programma del ritiro estivo Stankovic di nuovo a Milano
È stato annunciato il programma del ritiro estivo della squadra, con la presenza di Stankovic a Milano. La preparazione prevede diverse sessioni di allenamento e incontri ufficiali. La squadra si radunerà nelle prossime settimane, con dettagli specifici ancora da comunicare. La notizia è stata diffusa attraverso aggiornamenti ufficiali e comunicati interni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche o nuovi acquisti fino a questo momento.
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