L’Inter valuta il futuro di Topalovic, considerando un percorso simile a quello di Stankovic. Il centrocampista, attualmente in prestito a Bologna, potrebbe essere ceduto temporaneamente in Serie B, con il Cesena interessato. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni, dal ritiro estivo alla possibilità di un altro prestito, per favorire lo sviluppo del giovane talento. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Inter News 24 Topalovic, l’assist a Bologna accende i riflettori sulla promessa nerazzurra, il Cesena ci prova. Ecco il piano dell’Inter. L’assist per il gol del definitivo 3-3 di Andy Diouf a Bologna, nell’ultima giornata di campionato, non è passato inosservato. Uno sprazzo di puro talento che Luka Topalovic ha espresso con personalità in Serie A, e non in Serie C dove ha disputato l’ultima stagione con l’ Inter U23. Si tratta di un segnale chiaro di un talento che promette di fare tantissima strada nel calcio che conta, se gestito nel modo giusto. Ne parlano con grande enfasi oggi in Slovenia, nello specifico il portale Planet Nogomet, che concede tanta fiducia in questo ragazzo del 2006, già richiesto ufficialmente dal Cesena per giocare in Serie B la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Topalovic come Stankovic? L’Inter studia il futuro del talento nerazzurro: dal ritiro estivo al prestito in Serie B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005Il progetto nerazzurro prevede il ritorno di Stankovic all’Inter, con l’obiettivo di riportare a Milano il talento nato nel 2005 e figlio d’arte...

Primo assist in Serie A per Topalovic: il talento dell’Inter brilla a Bologna e Thuram lo approvaDurante la partita tra Bologna e l’Inter, Topalovic, giovane centrocampista sloveno del 2006, ha segnato il suo primo assist in Serie A.

Temi più discussi: Topalovic, ecco il piano dell’Inter dopo il ritiro con Chivu: c’è di mezzo…Stankovic!; Subito un assist per il gioiellino Topalovic: l'Inter punta su di lui, il piano per il futuro; Topalovic: Orgoglioso di dare il mio contributo per questa maglia. Felice per il primo assist; Ale Stankovic a Milano: svolte oggi le visite mediche. Il punto.

Capisco l’importanza di Mkhitaryan, ma a questo punto avrei preferito dare più spazio ai giovani come Stankovic e Topalovic, presumendo tra l’altro che parta dietro nelle gerarchie rispetto a Calha, Zielinski, Barella, Sucic e un ipotetico Jones x.com

Topalovic, ecco il piano dell’Inter dopo il ritiro con Chivu: c’è di mezzo... Stankovic!Nonostante il grande interesse di molti club, l'Inter non ha nessuna intenzione di cedere a titolo definitivo il gioiello sloveno ... msn.com

Topalovic, l'Inter ha un piano. Può seguire le orme di StankovicL'assist per il gol del 3-3 di Andy Diouf a Bologna, ultima giornata di campionato, non è passato inosservato. Uno sprazzo di talento che Luka Topalovic ha espresso in Serie A, non in Serie C dove ha ... msn.com