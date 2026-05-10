Ultimissime Inter LIVE | la ThuLa va alla ricerca di un nuovo record Mkhitaryan riflette sul ritiro

Nelle ultime ore, la squadra nerazzurra ha annunciato di voler tentare un nuovo record nelle prossime gare ufficiali. Nel frattempo, il centrocampista armenico ha condiviso alcune riflessioni sulla decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano quindi sia le ambizioni sportive del club che le considerazioni personali di uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 10 MAGGIO. Lautaro e Thuram come Pulici e Graziani: L’Inter insegue un primato storico dopo 50 anni Lautaro e Thuram come Pulici e Graziani: l’Inter insegue un primato storico dopo 50 anni Mkhitaryan e il bivio del futuro: riflessione in corso sul ritiro, nessun segnale di rinnovo. Mkhitaryan deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: al momento nessun segnale di rinnovo da parte dell’armeno Ultimissime Inter Live di SABATO 9 MAGGIO.🔗 Leggi su Internews24.com

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