Il mercato dell’Inter si muove con novità in Premier League. È arrivato l’interesse del Nottingham per Frattesi, mentre si discute anche di un possibile trasferimento di Curtis Jones. Nel frattempo, il rinnovo di contratto di Mkhitaryan ha portato a modifiche nelle strategie del centrocampo nerazzurro, coinvolgendo vari nomi e trattative ancora in corso.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il rinnovo di Mkhitaryan cambia le strategie del centrocampo nerazzurro: da Curtis Jones a Frattesi. Le ultime. Con il rinnovo annuale di Henrikh Mkhitaryan sempre più vicino, si riducono le possibilità che l’ Inter realizzi due operazioni per degli innesti in mezzo al campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un centrocampista vicino all’addio ed è Davide Frattesi, a cui piacerebbe tornare alla Roma, magari in uno scambio (complicato) con Manu Koné ma che più probabilmente troverà posto in Premier League, forse al Nottingham Forest che già lo voleva nella sessione invernale. Va sottolineato che,... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, affari in Premier League: dall’arrivo di Jones all’interesse del Nottingham per Frattesi. Tutti i dettagli

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