Ultimissime Inter LIVE | Open Var ammette l’errore su Frattesi Aggiornamenti su Lautaro Martinez

Durante la diretta odierna, Open Var ha riconosciuto un errore riguardo a una decisione su Frattesi. Nel frattempo, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez. La redazione di Inter News 24 ha raccolto le ultime notizie in tempo reale, offrendo un quadro completo delle vicende più recenti che coinvolgono i nerazzurri.