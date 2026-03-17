Ultimissime Inter LIVE | Open Var ammette l’errore su Frattesi Aggiornamenti su Lautaro Martinez
Durante la diretta odierna, Open Var ha riconosciuto un errore riguardo a una decisione su Frattesi. Nel frattempo, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez. La redazione di Inter News 24 ha raccolto le ultime notizie in tempo reale, offrendo un quadro completo delle vicende più recenti che coinvolgono i nerazzurri.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 MARZO. Lautaro, l’Argentina complica i piani di Chivu? Amichevole fissata, cosa filtra sulla possibile convocazione del Toro. Lautaro potrebbe essere convocato dall’Argentina per l’amichevole del 31 marzo contro il Guatemala: cosa filtra Open Var, l’AIA ammette l’errore: «Il rigore su Frattesi era solare, il VAR doveva intervenire. 🔗 Leggi su Internews24.com
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