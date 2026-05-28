Ufficio postale di Caposele via agli interventi di ammodernamento

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Caposele sta subendo interventi di ammodernamento. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti ai cittadini. Gli interventi sono parte del progetto Polis di Poste Italiane, che mira a rendere più semplici e veloci le operazioni postali. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse aree dell’ufficio. Non sono stati comunicati tempi specifici di completamento.

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Caposele è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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