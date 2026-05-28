Ufficio postale di Caposele via agli interventi di ammodernamento

L’ufficio postale di Caposele sta subendo interventi di ammodernamento. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti ai cittadini. Gli interventi sono parte del progetto Polis di Poste Italiane, che mira a rendere più semplici e veloci le operazioni postali. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse aree dell’ufficio. Non sono stati comunicati tempi specifici di completamento.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Caposele è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trecastagni, via ai lavori di ammodernamento dell'ufficio postaleDa domani, l’ufficio postale di Trecastagni sarà interessato da interventi di ammodernamento.

Leggi anche: Chiude l'ufficio postale per i lavori di ammodernamento del progetto Polis

Passaporto alle Poste, ora si può fare in tutti gli uffici: costi e tempiSarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in tutti gli uffici di Poste Italiane. Sono stati abilitati tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis. A questi si aggiungono i ... quifinanza.it

Uffici postali, ecco le aperture di agosto La mappa e gli orari tra città e provinciaPoste Italiane garantisce i servizi ai cittadini ad Anche in estate con orari di apertura estesi e continuità operativa in tutti gli uffici postali. Sono previste aperture doppio turno e mono turno in ... lanazione.it