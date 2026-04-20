Trecastagni via ai lavori di ammodernamento dell' ufficio postale

Da domani, l’ufficio postale di Trecastagni sarà interessato da interventi di ammodernamento. Poste Italiane ha annunciato che i lavori mirano a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per gli utenti. La sede resterà aperta durante le operazioni, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi di completamento o sulle modifiche temporanee alle modalità di accesso.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Trecastagni da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Pedara in via Auteri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Lavori di ammodernamento, chiude l’ufficio postale in piazza del BorgoDa giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni... Riapre dopo i lavori di ammodernamento l'ufficio postale: si può anche chiedere il rinnovo del passaportoTrasformato in sportello unico digitale di prossimità, adesso è possibile anche richiedere e rinnovare il passaporto elettronico Giovedì 26 febbraio...