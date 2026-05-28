Ufficiale il giorno di pagamento delle pensioni di giugno

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le pensioni di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1, secondo quanto annunciato da Poste Italiane per la Provincia di Pescara. La data di pagamento riguarda tutti i titolari di pensione che ricevono gli assegni attraverso Poste Italiane. La distribuzione si svolgerà nelle modalità e nei tempi usuali, senza variazioni rispetto agli altri mesi. La notizia riguarda esclusivamente le pensioni con accredito tramite Poste Italiane nella provincia.

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Poste Italiane ha ufficializzato, anche per la Provincia di Pescara, che le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sarà possibile ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di giugno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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