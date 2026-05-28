Ufficiale il giorno di pagamento delle pensioni di giugno

Le pensioni di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1, secondo quanto annunciato da Poste Italiane per la Provincia di Pescara. La data di pagamento riguarda tutti i titolari di pensione che ricevono gli assegni attraverso Poste Italiane. La distribuzione si svolgerà nelle modalità e nei tempi usuali, senza variazioni rispetto agli altri mesi. La notizia riguarda esclusivamente le pensioni con accredito tramite Poste Italiane nella provincia.

Poste Italiane ha ufficializzato, anche per la Provincia di Pescara, che le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sarà possibile ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di giugno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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UFFICIALE INPS PAGA da 23 GENNAIO NUOVI PAGAMENTI 2026 DATE ANTICIPI AUU ADI ISEE BONUS PENSIONI

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