Ufficiale il giorno di pagamento delle pensioni di maggio

Poste Italiane ha comunicato che le pensioni di maggio saranno disponibili in pagamento a partire da sabato 2. Questi pagamenti riguardano tutti gli 80 uffici postali nella provincia di Pescara, dove i pensionati potranno ricevere le somme previste. La distribuzione si svolgerà negli uffici abitualmente aperti nella giornata di sabato. La notifica conferma quindi la data di inizio delle operazioni di pagamento per il mese in corso.

Poste Italiane fa sapere che in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire dallo stesso giorno le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un.🔗 Leggi su Ilpescara.it

UFFICIALE INPS PAGA da 25 FEBBRAIO NUOVI PAGAMENTI 2026 DATE ANTICIPI AUU ADI ISEE BONUS PENSIONI

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