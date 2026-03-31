Ufficiale il giorno di pagamento delle pensioni del mese di aprile

Da ilpescara.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 1 aprile, le pensioni di aprile saranno disponibili anche nella provincia di Pescara, come comunicato da Poste Italiane. La data di pagamento riguarda tutti i pensionati che ricevono le somme attraverso gli uffici postali e i canali convenzionati, con il pagamento che si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità.

A partire da mercoledì 1 aprile, anche in provincia di Pescara, saranno in pagamento le pensioni come informano da Poste Italiane. È possibile ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio. Poste Italiane comunica che in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 69 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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