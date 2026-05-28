Uffici ex Apes deserta anche la terza gara | Classico esempio di svendita
La terza gara per l'acquisto dell'edificio ex Apes in via Fermi si è conclusa senza offerenti. La scadenza, fissata per il 22 maggio, è passata senza che nessuno presentasse una proposta. La procedura di vendita, avviata dal Comune, non ha attirato partecipanti e si è conclusa senza esiti positivi. L'immobile resta quindi invenduto, senza acquirenti all'atto della scadenza.
"Anche la terza gara per la svendita dell'edificio ex Apes in via Fermi, promossa dal Comune di Pisa, è andata deserta, visto che alla scadenza del 22 maggio non è stata presentata alcuna offerta". Torna su questa partita immobiliare la lista di opposizione Diritti in Comune, a seguito delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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