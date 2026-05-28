Uffici ex Apes deserta anche la terza gara | Classico esempio di svendita

Notizia in breve

La terza gara per l'acquisto dell'edificio ex Apes in via Fermi si è conclusa senza offerenti. La scadenza, fissata per il 22 maggio, è passata senza che nessuno presentasse una proposta. La procedura di vendita, avviata dal Comune, non ha attirato partecipanti e si è conclusa senza esiti positivi. L'immobile resta quindi invenduto, senza acquirenti all'atto della scadenza.