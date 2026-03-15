Ex uffici in via Fermi deserta la seconda gara | Si fermi la svendita dell' immobile

L’edificio ex Apes di via Fermi a Pisa, che il Comune aveva messo in vendita con una seconda asta pubblicata il 20 febbraio, non ha trovato acquirenti. La gara, come quella precedente, si è conclusa senza offerte e l’immobile rimane invenduto. La vendita dell’immobile resta in sospeso, mentre le autorità chiedono di bloccare ulteriori tentativi di svendita.

Diritti in Comune informa dell'esito negativo della procedura e invita l'amministrazione pisana a interrompere l'iter di vendita Anche la seconda gara, pubblicata lo scorso 20 febbraio dal Comune di Pisa per la vendita dell'edificio ex Apes di via Fermi, è andata deserta. Lo rende noto il gruppo consiliare Diritti in Comune, che già nei primi di febbraio aveva chiesto all'amministrazione il ritiro della vendita e l'impiego dell'immobile a scopi sociali. Il bando risale al 23 dicembre scorso, con scadenza iniziale 30 gennaio. Il prezzo a base d'asta era di 2 milioni di euro. "Di fronte a questo doppio e... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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