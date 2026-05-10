L’ex ospedale Banti di Pratolino continua a non trovare acquirenti, anche dopo l’ultimo tentativo di vendita effettuato dall’Asl. Il bando, che prevedeva un prezzo di vendita di 2 milioni e 200mila euro, non ha ottenuto offerte e si è concluso senza esiti positivi. La struttura rimane quindi invenduta, nonostante i tentativi di riproporre la vendita con condizioni più favorevoli.

L’ex ospedale Banti di Pratolino non trova compratori. Anche l’ultimo bando dell’Asl, con prezzo ribassato a 2 milioni e 200mila euro, è fallito. Eppure si tratta di un bene unico, con grandi potenzialità, che però ormai è diventato sinonimo di degrado e abbandono. Per tenere viva l’attenzione e aprire un dibattito sul futuro del complesso (12mila mq per 58mc di volumetria e parco di 5 ettari), l’associazione Idra, trenta anni dopo dall’appello al recupero inviato dall’ex infermiera Gina Pratesi al Ministro Rosy Bindi, ha organizzato ieri un convegno a Villa Demidoff. Non una sede casuale: l’immobile fu infatti l’abitazione della famiglia russa, che nel 1935 donò terreno e risorse idriche alle autorità locali per realizzare una struttura sanitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Banti a caccia di compratori. Anche l’ultima gara va deserta

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