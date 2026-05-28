UE | nuove norme su cibo e trasporti restrizioni verso l’Iran

L'Unione Europea ha approvato nuove norme riguardanti il cibo e i trasporti, con restrizioni specifiche verso l’Iran. Tra le misure, sono vietate alcune sostanze chimiche nei prodotti alimentari importati. Le regole per l’importazione di carne da Regno Unito e Stati Uniti subiranno modifiche, con nuovi requisiti e controlli. Le norme entreranno in vigore nei prossimi mesi.

? Punti chiave Quali sostanze chimiche saranno vietate nei prodotti alimentari in arrivo?. Come cambieranno le regole per importare carne da Regno Unito e USA?. Perché l'Europa ha deciso di inasprire le sanzioni economiche contro l'Iran?. Quali nuovi limiti affliggeranno i pescherecci europei nel prossimo triennio?.? In Breve Nuovi limiti chimici per ciflufenamid, fenazaquin e nicotina secondo regolamento 3962005.. Importazione pollame e carni da Regno Unito e Stati Uniti via regolamento 2026772.. Iscrizione Sapin de Noël du Morvan nel registro IGP tramite regolamento 20241143.. Nuove regole pesca per stock ittici europei nel triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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