Frodi Iva indagini più rapide su evasori e truffatori con le nuove norme Ue

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via provvisoria un nuovo pacchetto di norme per contrastare le frodi Iva, con l’intento di accelerare le indagini su evasori e truffatori. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri e le autorità europee, facilitando un intervento più rapido e coordinato in materia di frodi fiscali. La decisione riguarda strumenti e procedure per migliorare la lotta contro le frodi Iva.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via provvisoria un nuovo pacchetto di norme per rafforzare il contrasto alle frodi Iva, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e le autorità europee competenti. Il provvedimento introduce un cambio di passo: la Procura europea (Eppo) e l’ Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) potranno accedere in modo più diretto ai dati sulle transazioni commerciali transfrontaliere, comprese le informazioni raccolte da Eurofisc, la rete antifrode Iva dell’Ue. Ue contro le frodi Iva: quanto vale il fenomeno. Le frodi Iva transfrontaliere, in particolare quelle note come “ frodi carosello ”, rappresentano una delle principali minacce per i bilanci pubblici europei.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Frodi Iva, indagini più rapide su evasori e truffatori con le nuove norme Ue Notizie correlate Trasparenza salariale: 1 azienda su 3 ignora le nuove norme UEIeri, presso lo Zucchetti Village situato a Lodi, si è conclusa una giornata di approfondimento dedicata alle trasformazioni del mercato del lavoro... Migranti, via libera finale del Consiglio Ue alla lista dei Paesi sicuri: cosa cambia con le nuove normeIl Consiglio Ue ha dato l'ok definitivo alla lista dei Paesi di origine sicuri e alla revisione del concetto di Paese terzo sicuro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Evasione dell’IVA, il Consiglio UE verso un rafforzamento del mandato della agenzie europee; Maxi frode fiscale, sequestri per 1,5 milioni di euro: coinvolti due imprenditori e società di auto di lusso e immobili; Frode sull’Iva, salvo Nuvoletta jr; Maxi frode fiscale nella logistica: sequestri per oltre 30 milioni tra Napoli Nord e Aversa. Evasione dell’IVA, il Consiglio UE verso un rafforzamento del mandato della agenzie europeeAtteso l'accordo politico dei ministri dell'Economia e delle finanze per un ruolo maggiore di OLAF ed EPPO nella lotta all'evasione dell'IVA ... eunews.it Frodi IVA/ Più della metà commesse dall’Italia: le indagini della ProcuraLa Procura sta indagando sulle frodi IVA e sui dazi doganali. Più del 50% coinvolge soltanto l'Italia, con organizzazioni sempre più esperte. Il recente Rapporto annuale Eppo ha evidenziato che gran ... ilsussidiario.net #Logistica e #frodi #IVA, blitz #GdF: maxi-sequestro nel centro distributivo di #AversaNord - facebook.com facebook