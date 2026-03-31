L’Ue taglia i fondi all’Italia -10 miliardi per coesione e politiche sociali

A Bruxelles si sta discutendo il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2028-2034, con i primi documenti interni del Parlamento europeo che prevedono tagli significativi ai fondi destinati all’Italia. In particolare, si parla di una diminuzione di circa 10 miliardi di euro nei settori della coesione e delle politiche sociali. La discussione è in corso e non sono ancora stati definiti correttivi ufficiali.

Il dibattito sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (Qfp) 2028-2034 sta entrando nel vivo a Bruxelles e i primi documenti interni del Parlamento europeo, a meno di correttivi, sembrano punitivi per l’ Italia a causa di drastici tagli. Infatti sebbene si tratti ancora di ipotesi di lavoro e simulazioni di scenario, i numeri che circolano indicano una possibile svolta restrittiva che colpirebbe con particolare forza l’Italia. Ue, Italia verso una riduzione di 10 miliardi. Secondo le analisi tecniche attualmente al vaglio dell’Europarlamento, il nostro Paese potrebbe trovarsi a gestire un taglio del 12% dei fondi complessivi rispetto all’attuale ciclo di programmazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Ue taglia i fondi all’Italia, -10 miliardi per coesione e politiche sociali Articoli correlati Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella... Politiche di Coesione 2021-27, la spesa si attesa a 8,9 miliardi. Foti: "Superato il primo target Ue"Roma, 22 gennaio 2026 – La spesa finalizzata ai 48 programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 si attesta a 8,9 miliardi di... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento L’Italia ancora tra i cinque Paesi UE che smantellano lo Stato di diritto; L’Ue approva una nuova direttiva: l’Italia dovrà reintrodurre il reato di abuso di ufficio; L'Italia sposta 7 miliardi dei fondi Ue su competitività, casa, energia; Coesione, l’Italia sposta 4,7 miliardi sulla competitività. PIL Italia, l’OCSE taglia le stime. E nel 2026 Germania e Francia cresceranno il doppioBrutte notizie per il PIL dell'Italia di Meloni. L'OCSE ha appena sforbiciato le previsioni. Idem per Germania e Francia, che però ci doppiano. money.it Vediamo chi indovina come finisce BOSNIA-ITALIA - facebook.com facebook Sigonella, cosa accadde tra Craxi e Reagan: la notte che divise Italia e Usa #sigonella x.com