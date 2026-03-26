7 miliardi sbloccati | l’Italia vince su fondi UE

L’Italia ha ottenuto dalla Commissione Europea la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, cifra che sarà sbloccata nel quadro della manovra economica prevista per il 2026. Questa decisione rappresenta un risultato importante per il paese in relazione ai fondi europei, senza che siano stati forniti dettagli sui criteri o le modalità di assegnazione.

La manovra economica più significativa per il 2026 vede l'Italia ottenere dalla Commissione Europea una riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro. Questa somma, destinata a rafforzare la competitività delle imprese e sostenere lo sviluppo nazionale, rappresenta un punto di svolta nella politica di coesione revisionata a livello continentale. L'annuncio arriva direttamente dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha reso nota la decisione attraverso i canali social, sottolineando come . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 7 miliardi sbloccati: l’Italia vince su fondi UE Articoli correlati Fondi Ue: l?Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesaPiù di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia... Emergenza Motta: sbloccati fondi per frana e sfollatiLa Regione Siciliana ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per gestire il dissesto idrogeologico nella zona del Ponte a Motta... Una selezione di notizie su 7 miliardi sbloccati l'Italia vince su... Temi più discussi: Meloni: nel 2025 recuperati 36,2 miliardi dalla lotta all’evasione; Chi non vuole l’energia pulita?; In discesa (-5,7%) nel 2025 l’export italiano di siderurgia; Conviene Comprare Azioni TIM? OPA Poste e Rischio Hormuz (Marzo 2026). Coesione, l’Italia sposta 4,7 miliardi sulla competitivitàRiprogrammazione da 7 miliardi, al piano casa vanno 1,1 miliardi ... msn.com L'Italia sposta 7 miliardi dei fondi Ue su competitività, casa, energiaBRUXELLES - L'Italia ha deciso di riprogrammare oltre 7 miliardi di euro dai fondi di coesione Ue 2021-2027 verso cinque nuove priorità ... iltempo.it "L'Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell'ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a pre - facebook.com facebook Sky - #Italia-Irlanda del Nord, annullata all'ultimo la presenza di #Lautaro Martinez a #Bergamo x.com