Ucraina i Paesi membri frenano | niente adesione alla UE prima del 2028

I Paesi membri dell'Unione Europea hanno deciso di non approvare l'adesione dell'Ucraina prima del 2028. La proposta di un ingresso rapido del paese nell'Unione è stata respinta, e al momento si stanno studiando strumenti come bonus e agevolazioni per favorire un avvicinamento, senza però avviare il percorso completo per la piena membership. La discussione riguarda principalmente le modalità e i tempi di integrazione del paese nel blocco comunitario.

L’ipotesi dell’accesso rapido dell’Ucraina all’Unione Europea è stata nuovamente scartata. Gli Stati maggiormente filo-Kiev stanno preparando un pacchetto di bonus e di agevolazioni che la farebbero avvicinare a Bruxelles, senza però darle la piena membership. Niente allargamento inverso. Il giornale Politico ha raccolto le confidenze di alcuni funzionari che, a condizione di anonimità, hanno raccontato quanto accaduto a marzo durante una cena di lavoro, definita piuttosto tesa. Dai rappresentanti delle cancellerie europee è arrivato un altro secco rifiuto agli ambiziosi progetti della Commissione di concedere all’Ucraina un percorso agevolatissimo di adesione.🔗 Leggi su Follow.it

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