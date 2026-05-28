Udine sequestro di alimenti tra ratti e insetti | Cibo vecchio riassemblato per sembrare fresco

La Guardia di finanza e i Nas hanno sequestrato un’attività commerciale a Udine dopo aver trovato alimenti vecchi, infestati da ratti e insetti. Gli alimenti erano stati riassemblati per sembrare freschi. Sono stati sequestrati prodotti alimentari e attrezzature. L’operazione è partita durante un controllo di routine. Nessuno è stato arrestato. La polizia ha avviato le procedure di sequestro e denuncia.

La Guardia di finanza di Udine e i carabinieri dei Nas hanno posto sotto sequestro un'intera attività commerciale. All'interno sono state trovate 9mila chili di alimenti in condizioni igienico-sanitarie definite "compromesse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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