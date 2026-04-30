Prodotti pericolosi a Ferrara | maxi sequestro di oltre 1100 chili di alimenti e 800 tra cosmetici e gioielli

A Ferrara sono stati effettuati controlli approfonditi in negozi e minimarket della provincia, che hanno portato al sequestro di oltre 1100 chili di alimenti non conformi e circa 800 articoli tra cosmetici e gioielli privi delle certificazioni richieste dalla legge. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività commerciali, con l’obiettivo di verificare la sicurezza e la conformità dei prodotti venduti ai consumatori.

Ferrara, 30 aprile 2026 – Controlli serrati su negozi e minimarket della provincia di Ferrara per contrastare la vendita di prodotti non sicuri. L e Fiamme Gialle del comando provinciale hanno intensificato le verifiche sequestrando circa 800 articoli tra cosmetici, gioielli e gadget e oltre 1.100 chili di alimenti risultati irregolari. Nel dettaglio, la merce era priva delle informazioni obbligatorie, come l’indicazione di origine e le avvertenze d’uso, oppure presentava caratteristiche ritenute potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori. I controlli hanno riguardato diversi esercizi commerciali, con particolare attenzione anche a un minimarket del Centese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prodotti pericolosi a Ferrara: maxi sequestro di oltre 1100 chili di alimenti e 800 tra cosmetici e gioielli Notizie correlate Maxi sequestro in pescheria a Formia, trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabiliControllo di carabinieri, Asl e Icqrf in una pescheria di Formia (Latina): sequestrati quasi 200 chili tra pesce e prodotti ittici senza... Alt ad un furgone e un autocarro: a bordo 800 chili di rame. Maxi sequestro e 6 denunceProsegue senza sosta l'attività di contrasto ai reati predatori nel territorio ferrarese.