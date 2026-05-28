Dopo lo sbarramento alle elezioni di Agrigento, l’Udc Sicilia cerca di rafforzarsi puntando sui territori. Terrana annuncia un rinnovato impegno locale per recuperare consensi e rilanciare il partito. Sono in fase di definizione nuovi soggetti civici che si uniranno al progetto, senza ancora dettagli sui nomi. La strategia mira a coinvolgere attivamente il territorio per superare le difficoltà elettorali e riposizionarsi nelle aree di riferimento.

? Punti chiave Come può l'Udc recuperare il consenso dopo lo sbarramento ad Agrigento?. Chi sono i nuovi soggetti civici che entreranno nel progetto di Terrana?. Quali strategie userà il partito per coinvolgere gli amministratori locali?. Come cambierà la forza del centro moderato grazie alla politica territoriale?.? In Breve Strategia mira a coinvolgere movimenti civici e consiglieri comunali in tutta la Sicilia.. Prossime settimane prevedono incontri territoriali per dialogare con associazioni e realtà locali.. Obiettivo è intercettare il voto frammentato nelle province dopo l'esclusione dall'aula Sollano.. Nuove adesioni da parte di forze moderate segnano l'inizio della trasformazione interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udc Sicilia: Terrana punta sui territori dopo il voto ad Agrigento

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