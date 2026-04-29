Tutti in fila per la consegna delle liste Terrana Udc | Conquistare il potere per servire i cittadini

A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative di maggio, la maggior parte dei partiti ha deciso di consegnare i propri candidati all’ultimo momento. Tra le dichiarazioni, un rappresentante di un partito di centro ha affermato che l’obiettivo è conquistare il potere per servire i cittadini. La situazione si sta delineando mentre i vari gruppi completano le procedure per l’iscrizione dei candidati alle elezioni.

A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste per i candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la maggior parte dei gruppi politici coinvolti nella competizione elettorale hanno scelto l’ultimo giorno utile per depositare i nominativi degli aspiranti, sindaci e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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