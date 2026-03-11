Iran Zelensky | La delegazione ucraina è diretta nel Golfo

Il presidente ucraino ha annunciato che una delegazione composta da membri militari e guidata dal segretario del Consiglio di difesa si sta dirigendo verso i paesi del Golfo. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a rafforzare le difese di quei paesi. La missione, secondo quanto riferito, coinvolge un team ucraino che si sposterà nella regione per collaborare con le autorità locali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che una squadra ucraina composta da personale militare e guidata dal segretario del Consiglio di difesa e capo negoziatore Rustem Umerov, si sta recando nei paesi del Golfo per aiutare a rafforzare le loro difese. Zelensky ha affermato che gli specialisti militari ucraini potrebbero contribuire a proteggere vite umane e a stabilizzare la situazione nella regione. Ha aggiunto che è impossibile prevedere quanto durerà la crisi, ma ha sottolineato che è urgente proteggere le vite umane e ripristinare la stabilità, anche per l’Ucraina. Questo articolo Iran, Zelensky: “La delegazione ucraina... 🔗 Leggi su Lapresse.it

