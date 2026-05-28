Ucraina ucciso il volontario italiano Alex Pineschi Aveva combattuto contro l’Isis in Kurdistan e addestrato i soldati

Da secoloditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volontario italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Aveva combattuto contro l’Isis in Kurdistan e aveva addestrato i soldati. La notizia è stata comunicata dall’associazione di volontari Memorial, che ha confermato la sua morte sul campo di battaglia.

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Il combattente volontario italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. A darne notizia è stata l’associazione di volontari Memorial: «Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Aveva 42 anni ed era originario di La Spezia, aveva già servito nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito ed era andato a combattere al fianco delle truppe di Kiev in forma indipendente e privata. Pineschi era partito volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel 2022. Avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre, ma secondo quanto riporta La Nazione sarebbe deceduto lo scorso 23 maggio sul campo di battaglia assieme ad altri commilitoni a Lyman, un borgo che non conta più di tremila abitanti e che si trova nell’est dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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