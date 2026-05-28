Morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi | era andato anche in Kurdistan per combattere l' Isis
Un cittadino italiano è deceduto in Ucraina durante le operazioni militari contro le forze russe. Aveva precedentemente partecipato anche a combattimenti in Kurdistan contro l’ISIS. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche del decesso o sulla sua identità. La notizia si aggiunge a un numero crescente di italiani coinvolti in conflitti in diverse aree.
Un altro cittadino italiano andato in Ucraina per combattere contro l'invasione russa sarebbe morto in combattimento. Si tratterebbe di Alex Pineschi, originario di La Spezia ed ex militare che aveva prestato servizio nell'8° reggimento Alpino dell'esercito italiano. Il suo decesso, non. 🔗 Leggi su Today.it
Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi
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È morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi. Originario di La Spezia, ha prestato servizio nell’8° Reggimento Alpino dell'Esercito italiano e in seguito ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime notizie non ancora confermate dal l x.com
Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 20 facebook
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