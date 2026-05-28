Morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi | era andato anche in Kurdistan per combattere l' Isis

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cittadino italiano è deceduto in Ucraina durante le operazioni militari contro le forze russe. Aveva precedentemente partecipato anche a combattimenti in Kurdistan contro l’ISIS. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche del decesso o sulla sua identità. La notizia si aggiunge a un numero crescente di italiani coinvolti in conflitti in diverse aree.

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Un altro cittadino italiano andato in Ucraina per combattere contro l'invasione russa sarebbe morto in combattimento. Si tratterebbe di Alex Pineschi, originario di La Spezia ed ex militare che aveva prestato servizio nell'8° reggimento Alpino dell'esercito italiano. Il suo decesso, non. 🔗 Leggi su Today.it

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Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

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