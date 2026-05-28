Morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi | era andato anche in Kurdistan per combattere l' Isis

Notizia in breve

Un cittadino italiano è deceduto in Ucraina durante le operazioni militari contro le forze russe. Aveva precedentemente partecipato anche a combattimenti in Kurdistan contro l’ISIS. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche del decesso o sulla sua identità. La notizia si aggiunge a un numero crescente di italiani coinvolti in conflitti in diverse aree.