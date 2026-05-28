Ucraina morto il contractor italiano Alex Pineschi | chi era e dove aveva combattuto contro l’Isis

Da lanotiziagiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina, secondo l’associazione di volontari Memorial. La notizia è stata diffusa ieri, confermando che Pineschi è morto sul campo di battaglia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’evento o sulle zone in cui aveva combattuto. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori specifiche sul ruolo svolto o sulle operazioni in corso.

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Alex Pineschi, un contractor italiano, è stato ucciso in Ucraina. A dare la notizia è l’associazione di volontari Memorial, annunciando che Pineschi “è morto sul campo di battaglia”. Sulla pagina Facebook di Memorial – International Volunteers for Ukraine si chiede di “aiutare a onorarlo, in modo che non sia dimenticato”. Questo l’annuncio pubblicato dalla pagina Facebook: “Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. La notizia, per ora, non è stata confermata da altre fonti. Chi era e dove aveva combattuto Alex Pineschi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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