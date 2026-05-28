Guerra in Ucraina | ucciso in combattimento il contractor italiano Alex Pineschi

Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina. La notizia è stata confermata dall’associazione di volontari Memorial. Non sono stati forniti dettagli sulla data e le circostanze precise dell’incidente.

Un contractor italiano, Alex Pineschi, è rimasto ucciso in Ucraina. La notizia è stata divulgata dall’associazione di volontari Memorial. “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”, ha fatto sapere l’organizzazione, citata dall’agenzia di stampa Ansa. La vittima, originaria di La Spezia, è stata uccisa in combattimento lo scorso 23 maggio insieme ad alcuni commilitoni di un’unità di droni. Chi era Alex Pineschi Nato in Liguria, il 42enne Alex Pineschi era stato arruolato nell’Esercito Italiano come soldato del corpo degli Alpini. Nel 2015 era partito come volontario per l’Iraq, combattendo al fianco delle truppe curde dei Peshmerga contro le milizie del sedicente Stato islamico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

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