Ucraina ucciso il contractor italiano Alex Pineschi | faceva parte delle forze speciali dell’intelligence di Kiev
Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Lo riferisce l’associazione di volontari Memorial. Pineschi faceva parte delle forze speciali dell’intelligence locale. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sulla circostanza della morte o sulla zona in cui è avvenuto l’evento.
Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial. Pineschi era partito come combattente volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel 2022. “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”, ha scritto l’associazione sui social. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l’Isis nel nord dell’Iraq. Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell’intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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