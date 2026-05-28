Un contractor originario di La Spezia è stato ucciso in Ucraina, dove stava combattendo come indipendente. Secondo fonti ufficiali, è morto sul campo di battaglia mentre era con la sua unità. L’uomo aveva prestato servizio in passato nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito e si trovava nel paese per partecipare al conflitto in modo privato. La sua morte è stata confermata da fonti militari e si è verificata durante un’operazione sul territorio ucraino.

La Spezia, 28 maggio 2026 – E’ morto in Ucraina Alex Pineschi, originario di La Spezia, contractor che aveva prestato servizio nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito e che adesso prestava, in forma indipendente e privata, la sua opera nella guerra russo-ucraina. L’uomo sarebbe morto lo scorso 23 maggio insieme ad altre persone con cui era sul campo di battaglia. La morte sarebbe avvenuta nella zona di Liman. L’associazione di volontari Memorial ha annunciato il decesso dell’uomo. Che si occupava di tecniche di difesa con una sua azienda. E appunto prestava poi la sua opera a fianco dell’esercito ucraino. Ha scritto diversi libri a tema bellico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in Ucraina Alex Pineschi, contractor: “Ucciso sul campo di battaglia con la sua unità”

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