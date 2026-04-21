I robot non sanguinano | la svolta dell’Ucraina sul campo di battaglia

L'Ucraina ha adottato una strategia che utilizza robot e droni controllati da operatori situati a distanza sicura dal fronte. Questi dispositivi vengono impiegati in operazioni militari, consentendo ai piloti di guidarli da località remote senza mettere a rischio la propria incolumità. La novità riguarda l'impiego di mezzi automatizzati che agiscono sotto il controllo diretto di un operatore posizionato lontano dalla zona di combattimento.

(Adnkronos) – Robot e droni ucraini controllati da un pilota che si trova al sicuro, in una posizione a chilometri di distanza dalla linea del fronte. E che permette di contrastare l'avanzata dei soldati russi, o di riconquistare territori, riducendo il rischio di perdite di uomini sul campo di battaglia. Con l'obiettivo di sostituire un.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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