Ucraina ucciso contractor italiano | ‘Alex Pineschi è morto sul campo di battaglia’

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva sul campo di battaglia. Secondo fonti, l'uomo, identificato come Alex Pineschi, è morto insieme alla sua unità d'élite a Lyman. Pineschi aveva precedenti come alpino e aveva partecipato a operazioni contro l’Isis e le forze russe. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

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Dagli Alpini alla prima linea contro l'Isis e i russi: l'ultimo viaggio del contractor Alex Pineschi, caduto con la sua unità d'élite a Lyman, in Ucraina Il contractor italianoAlex Pineschiè morto sul campo di battaglia inUcraina. Originario diLa Spezia, l’uomo vantava unsolido passato militare: aveva prestato servizio in patria nell’8° Reggimento Alpinidell’Esercito Italiano per poi trasferirsi nel settore della sicurezza privata. La notizia del decesso è stata diffusa tramite un comunicato sui canali social dall’associazione di volontariMemorial, che ha scritto: “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”. La vita di Pineschi è stata segnata da anni di volontariato militare internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Ucciso in Ucraina un contractor italiano

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