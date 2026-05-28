Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva sul campo di battaglia. Secondo fonti, l'uomo, identificato come Alex Pineschi, è morto insieme alla sua unità d'élite a Lyman. Pineschi aveva precedenti come alpino e aveva partecipato a operazioni contro l’Isis e le forze russe. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

Dagli Alpini alla prima linea contro l'Isis e i russi: l'ultimo viaggio del contractor Alex Pineschi, caduto con la sua unità d'élite a Lyman, in Ucraina Il contractor italianoAlex Pineschiè morto sul campo di battaglia inUcraina. Originario diLa Spezia, l’uomo vantava unsolido passato militare: aveva prestato servizio in patria nell’8° Reggimento Alpinidell’Esercito Italiano per poi trasferirsi nel settore della sicurezza privata. La notizia del decesso è stata diffusa tramite un comunicato sui canali social dall’associazione di volontariMemorial, che ha scritto: “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”. La vita di Pineschi è stata segnata da anni di volontariato militare internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, ucciso contractor italiano: ‘Alex Pineschi è morto sul campo di battaglia’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucciso in Ucraina un contractor italiano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucraina, “ucciso il contractor italiano Alex Pineschi. È morto sul campo di battaglia”

Leggi anche: Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano. «Il nostro fratello è morto sul campo di battaglia»

Temi più discussi: Ucciso in Ucraina un contractor italiano; A Cannes la serata del palmares, le star sul red carpet; Pensavo fossi per sempre mia. I pizzini di Messina Denaro e il mistero dell’avvocata; Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub.

Ucraina, ucciso sul campo di battaglia il contractor italiano Alex Pineschi. Ex alpino 42enne originario di La Spezia, si era schierato al fianco delle forze di Kiev. In passato aveva combattuto anche contro l'ISIS nel nord dell'Iraq x.com

Ucciso in Donbass il contractor italiano Alex Pineschi, aveva combattuto anche in Siria e IraqUn contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito vo ... msn.com

Guerra Ucraina, combattente italiano ucciso al fronte: morto il 42enne Alex PineschiÈ morto Alex Pineschi, ex alpino e contractor italiano, ucciso in Ucraina mentre operava in un’unità speciale impegnata in missioni ad alto rischio. notizie.it