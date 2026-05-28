Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina. La notizia è stata confermata dall’associazione di volontari Memorial, che ha annunciato la morte di Pineschi sul campo di battaglia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’evento né sulla località esatta dell’accaduto. La notizia è stata diffusa senza ulteriori precisazioni sulle modalità o sul momento preciso del decesso.

Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: «Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia». Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq. Chi era Alex Pineschi Il contractor italiano aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi - spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre - aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano. «Il nostro fratello è morto sul campo di battaglia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucraina, “ucciso il contractor italiano Alex Pineschi. È morto sul campo di battaglia”

Morto in Ucraina Alex Pineschi, contractor: “Ucciso sul campo di battaglia con la sua unità”Un contractor originario di La Spezia è stato ucciso in Ucraina, dove stava combattendo come indipendente.

Temi più discussi: Ucciso in Ucraina un contractor italiano; Pensavo fossi per sempre mia. I pizzini di Messina Denaro e il mistero dell’avvocata; Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub; ''Si sta riprendendo quel mongoloide'': gli insulti del branco mentre Bakari Sako agonizzava nel bar.

UCRAINA | Ucciso un contractor italiano: chi era Alex Pineschi #ANSA ow.ly/l2nv50Z5cHo x.com

Ucciso in Donbass il contractor italiano Alex Pineschi, aveva combattuto anche in Siria e IraqUn contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito vo ... msn.com

Ucciso nel Donbass il contractor italiano Alex PineschiEra partito volontario dopo l'invasione della Russia in Ucraina. La morte sul campo di battaglia risale al 23 maggio ... huffingtonpost.it