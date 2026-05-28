Un contractor italiano di 43 anni, appartenente alle forze speciali di Kiev, è stato ucciso in Ucraina. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno definito la sua morte come quella di un eroe. Il nome del contractor è Alex Pineschi, originario di La Spezia. La sua morte è stata riportata senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

KIEV – “E’ morto da eroe”, dicono a Kiev. Un contractor italiano, Alex Pineschi, 43 anni, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial: “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell’intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi – spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre – aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina: ucciso contractor di La Spezia. Faceva parte delle forze speciali di Kiev

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Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano

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