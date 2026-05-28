Ucraina ucciso combattente italiano Chi era Alex Pineschi
Un combattente italiano è stato ucciso in Ucraina. Si chiamava Alex Pineschi e aveva deciso di unirsi alle forze in guerra. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Pineschi era un volontario che aveva scelto di partecipare al conflitto nel paese. La sua dipartita è stata comunicata attraverso canali istituzionali, senza rivelare informazioni sul luogo preciso o sulla data dell’evento.
(Adnkronos) – Il combattente volontario italiano Alex Pineschi è stato ucciso in Ucraina. A darne la notizia è l'associazione di volontari Memorial sul suo profilo Facebook: "Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello". Non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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