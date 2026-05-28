Un contractor italiano è morto in combattimento in Ucraina il 23 maggio. Si chiamava Alex Pineschi, aveva origini a La Spezia, ed era anche istruttore tattico. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Il fronte ucraino strappa un'altra vita italiana. Alex Pineschi, contractor e istruttore tattico originario di La Spezia, è stato ucciso in combattimento lo scorso 23 maggio. La conferma è arrivata dall'associazione di volontari Memorial: «Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia». Secondo le prime ricostruzioni, Pineschi è caduto durante un'operazione ad alto rischio, investito dal fuoco nemico insieme ai compagni della sua unità droni, reparto specializzato in cui operava da tempo. Dagli Alpini alla guerra contro l'Isis in Iraq Nato in Liguria, Pineschi si era arruolato nell'Esercito Italiano militando nel corpo degli Alpini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Chi era Alex Pineschi, il contractor italiano ucciso in combattimento in Ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guerra in Ucraina: ucciso in combattimento il contractor italiano Alex Pineschi

Leggi anche: Chi era Alex Pineschi, il contractor italiano ucciso in Ucraina

Temi più discussi: Ucciso in Ucraina un contractor italiano; Conti: Scuole aperte una risposta in più per chi non va al mare. E dal 2027 sarà strutturale; Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub; Monopattini nel mirino dei vigili, a Bari dieci multe per chi non ha la targa: Controlli a tappeto.

Morto in battaglia in Ucraina Alex Pineschi. Chi era il contractor italiano che combatté l'Isis coi curdi x.com

Alex Pineschi, chi è il militare professionista ucciso in Ucraina. Dalle missioni ai libri: La guerra cambia il modo in cui pensiMorto a 43 anni, originario della Spezia, ha prestato servizio nell’8° Reggimento Alpino dell'Esercito italiano prima di passare al settore privato. Organizzava corsi di difesa e armi da fuoco ed era ... msn.com

Alex Pineschi morto in Ucraina, chi era il contractor italiano ucciso dai droni insieme ai suoi compagniSi chiamava Alex Pineschi il contractor italiano morto in Ucraina. Aveva 42 anni ed era originario di La Spezia. Aveva già combattuto all'estero in altre guerre ... virgilio.it