chi era alex pineschi il contractor italiano ucciso in ucraina

Un cittadino italiano di La Spezia è deceduto in Ucraina. La notizia è stata diffusa sui social media, ma non è stata confermata da fonti ufficiali ucraine.

È morto in Ucraina Alex Pineschi, contractor italiano originario di La Spezia. La notizia, diffusa attraverso i social, non risulta al momento confermata da fonti ucraine ufficiali. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Repubblica, Pineschi sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio 2026 nella zona di Liman insieme ad altri membri della sua unità droni. In passato aveva servito nell’8° Reggimento Alpino dell’Esercito italiano e, successivamente, aveva lavorato nel settore della sicurezza privata. L’associazione di volontari Memorial ha comunicato la sua morte con un messaggio pubblicato online: "Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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