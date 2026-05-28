Un contractor italiano di 42 anni, originario di La Spezia, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco con droni. La vittima, identificata come Alex Pineschi, era presente sul luogo dell’incidente insieme ad altri. Le autorità hanno confermato la morte del cittadino italiano, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e i familiari stanno ricevendo supporto.

Si chiamava Alex Pineschi il contractor italiano morto in Ucraina. Aveva 42 anni ed era originario di La Spezia. Aveva già combattuto all'estero su altri fronti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Pineschi morto in Ucraina, chi era il contractor italiano ucciso dai droni insieme ai suoi compagni

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