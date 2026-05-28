Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il governo sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ma ha precisato che il problema riguarda i tempi di adesione. Ha aggiunto che non ci sono divergenze con la Lega sulla posizione, anche se non ha approfondito ulteriormente. La dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, senza riferimenti a eventuali tensioni tra le forze politiche coinvolte.

“Il governo è favorevole all’adesione dell’ Ucraina all’ Unione Europea, il problema è di tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l’Ucraina, noi l’aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l’adesione dei Balcani occidentali, tenendo presente che per noi è una priorità”. A parlare è il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro. Tajani non fa alcun riferimento alla spaccatura evidente all’interno della maggioranza dopo che a Strasburgo la Lega ha votato contro un eventuale processo di integrazione all’interno dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Tajani ignora la spaccatura con la Lega: “Il governo è per l’adesione di Kiev all’Ue”

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