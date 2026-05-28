Il governo ha espresso supporto all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, ma ha sottolineato che il tema dei tempi è ancora oggetto di studio a livello europeo. Attualmente, si stanno valutando le modalità più appropriate per procedere con il processo di adesione. Non sono state fornite tempistiche precise o dettagli sulle decisioni future. La posizione ufficiale si concentra sulla disponibilità a favore dell’ingresso del paese nell’UE, senza indicare scadenze definitive.

«Il governo è favorevole all’ adesione dell’Ucraina all’Ue. Il problema è quello dei tempi, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, però ripeto: bene l’Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l’adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità». Lo ha detto Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro, smorzando le tensioni nella maggioranza. L’accelerazione dopo la sconfitta di Orban in Ungheria. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione nel percorso di adesione dell’Ucraina (e della Moldavia ) all’Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tajani prova a smorzare sull’Ucraina: «Governo favorevole all’adesione all’Ue»

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