Ucraina Tajani | Governo è favorevole ad adesione Ue

Durante una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, il ministro degli Esteri italiano ha affermato che il governo è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Tajani ha precisato che occorre comunque stabilire tempi e modalità condivise a livello europeo prima di procedere. La posizione italiana è stata ribadita senza indicare scadenze precise o dettagli sui passaggi necessari.

(Adnkronos) – L'Italia è favorevole all'adesione dell'Ucraina alla Unione Europea. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, sottolineando però la necessità di definire tempi e modalità condivise a livello europeo. "Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina alla Unione Europea, il problema. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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