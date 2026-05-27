Ucraina nell’Ue no della Lega Tajani | Favorevole ma priorità a Balcani

La Lega ha espresso nettamente la propria opposizione all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Il ministro degli Affari esteri ha dichiarato che, pur essendo favorevole, la priorità resta sui Balcani. Tajani ha specificato che la posizione del governo è di supporto all’allargamento, ma che si concentrerà prima sulla stabilizzazione di altre aree. La posizione della Lega si contrappone a quella di altri membri che sostengono un’accelerazione del processo di adesione.

(Adnkronos) – La Lega è assolutamente contraria a ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Così una nota del Carroccio. La Commissione europea proporrà l'apertura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Maggioranza spaccata sullUcraina nella Ue, Lega: Assolutamente contrari. Tajani: Noi favorevoli

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