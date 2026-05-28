Nella notte, le forze russe hanno lanciato un pesante attacco in Ucraina, durante il quale le difese del paese hanno abbattuto 138 droni. Nel frattempo, l’Unione Europea ha accelerato i processi per l’adesione di Kiev.

In Ucraina, nella notte, pesante attacco delle forze russe: la difesa del paese abbatte 138 droni. Intanto l’Europa accelera sull’adesione di Kiev all’Unione. Morto un contractor italiano in forza all’esercito ucraino. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, pesante attacco russo. Europa accelera su adesione Kiev

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MA COME TI DOBBIAMO DEFINIRE? Solidarietà selettiva, ipocrisia ripugnante e servilismo strisciante, in breve, @GiorgiaMeloni. #Russia #Itslia #Ucraina #Europa #UE #GiorgiaMeloni: Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nu x.com

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