Morto in battaglia in Ucraina Alex Pineschi Chi era il contractor italiano che combatté l’Isis coi curdi

Alex Pineschi, ex soldato italiano, è morto in Ucraina durante un combattimento. Era diventato contractor, istruttore militare e autore.

È morto in guerra in Ucraina Alex Pineschi, ex soldato italiano diventato poi contractor, istruttore militare e pure scrittore. A darne notizia è stata l’associazione di volontari Memorial. «Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia », ha fatto sapere l’associazione. La morte in battaglia risalirebbe al 23 maggio scorso. Secondo le prime ricostruzioni, Pineschi sarebbe caduto sotto il fuoco russo mentre era impegnato in un’operazione ad alto rischio nella zona di Liman con l’ unità speciale dell’esercito ucraino specializzata in droni cui si era unito. Secondo Repubblica il suo corpo sarebbe stato recuperato e si troverebbe ora in obitorio, in attesa di essere restituito ai familiari. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

Notizie e thread social correlati

Alex Pineschi morto in Ucraina, chi era il contractor italiano ucciso dai droni insieme ai suoi compagniUn contractor italiano di 42 anni, originario di La Spezia, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco con droni.

Leggi anche: Ucraina, “ucciso il contractor italiano Alex Pineschi. È morto sul campo di battaglia”

Si parla di: Ucciso in Ucraina un contractor italiano.

Morto in Ucraina il contractor spezzino Alex PineschiLa Spezia – E’ morto combattendo in Ucraina lo spezzino Alex Pineschi, 42 anni. Era originario della Spezia e in Italia aveva prestato servizio nell’8 reggimento alpino dell’esercitò. Successivamente ... ilsecoloxix.it

Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano. Il nostro fratello è morto sul campo di battagliaUn contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo ... ilgazzettino.it