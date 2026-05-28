Ucraina morto Alex Pineschi | il contractor italiano combatteva al fianco di Kiev

Alex Pineschi, contractor italiano, è morto durante le operazioni sul fronte in Ucraina. La notizia è stata diffusa dall’associazione Memorial. Pineschi combatteva al fianco delle forze di Kiev. La sua morte è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La notizia diffusa dall’associazione Memorial. Alex Pineschi, contractor italiano impegnato in Ucraina al fianco delle forze di Kiev, è morto durante le operazioni sul fronte. A confermare il decesso è stata l’associazione Memorial attraverso un messaggio pubblicato sui social, con cui ha invitato a ricordare il volontario italiano e il suo impegno nel conflitto. Nel post si legge che Pineschi ha perso la vita sul campo di battaglia mentre prestava servizio come volontario in Ucraina. L’associazione ha voluto rendergli omaggio con parole di cordoglio e riconoscenza, sottolineando il suo contributo e il sacrificio compiuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

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