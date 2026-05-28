Ucraina Meloni ferma Salvini | la linea italiana non cambierà
Il governo ha bloccato Salvini sulla linea riguardante l’Ucraina, confermando che non ci saranno cambiamenti. La riforma delle preferenze potrebbe diventare un’arma politica, con alcuni leader pronti a usarla per sfidare i segretari di partito. Si segnalano tensioni tra le figure di vertice, mentre il dibattito sulla strategia italiana nel conflitto rimane acceso. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il confronto tra le parti continua a focalizzarsi su questi temi.
? Punti chiave Come influenzerà la riforma delle preferenze lo scontro Meloni-Salvini?. Chi userà il ritorno delle preferenze per sfidare i segretari?. Perché la posizione della Lega sull'Ucraina mette in crisi il governo?. Cosa spinge Luca Zaia a valutare un accordo con Marina Berlusconi?.? In Breve Riforma elettorale con scadenza legislativa fissata per il 26 giugno alla Camera Nazionale.. Meloni valuta preferenze per contrastare i nominati, coinvolgendo figure come Zaia e Fedriga.. Zaia discute format televisivo Il Fienile con Marina Berlusconi per futuro professionale.. Tensioni Lega con Vannacci e Centinaio su dinamiche interne e nuovi gruppi parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
«Carlo Conti bisessuale», l'intervento di Gabriele Paolini al Tg1 e la risposta della giornalista
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la Repubblica. . Il partito del vicepremier Matteo Salvini dice no all’ipotesi dell’Ucraina nell’Unione Europea. E la maggioranza si spacca, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che si dice invece favorevole. La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipote facebook
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Ucraina, Meloni: Ferma condanna all’attacco russo, al lavoro per la pace. E Macron si allineaLe parole di Meloni sull'attacco russo contro l'Ucraina Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture ... affaritaliani.it