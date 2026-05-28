Il governo ha bloccato Salvini sulla linea riguardante l’Ucraina, confermando che non ci saranno cambiamenti. La riforma delle preferenze potrebbe diventare un’arma politica, con alcuni leader pronti a usarla per sfidare i segretari di partito. Si segnalano tensioni tra le figure di vertice, mentre il dibattito sulla strategia italiana nel conflitto rimane acceso. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il confronto tra le parti continua a focalizzarsi su questi temi.

? Punti chiave Come influenzerà la riforma delle preferenze lo scontro Meloni-Salvini?. Chi userà il ritorno delle preferenze per sfidare i segretari?. Perché la posizione della Lega sull'Ucraina mette in crisi il governo?. Cosa spinge Luca Zaia a valutare un accordo con Marina Berlusconi?.? In Breve Riforma elettorale con scadenza legislativa fissata per il 26 giugno alla Camera Nazionale.. Meloni valuta preferenze per contrastare i nominati, coinvolgendo figure come Zaia e Fedriga.. Zaia discute format televisivo Il Fienile con Marina Berlusconi per futuro professionale.. Tensioni Lega con Vannacci e Centinaio su dinamiche interne e nuovi gruppi parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, Meloni ferma Salvini: la linea italiana non cambierà

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